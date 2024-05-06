Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, ночью 7 мая на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью 7 мая на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.
При грозе усиление ветра порывами 14 -19 метров в секунду.
Отмечается, что непогода сохранится и днем 7 мая.
Ранее сообщалось, что 7 мая в Рязанской области может выпасть месячная норма осадков.