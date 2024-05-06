Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, ночью 7 мая на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью 7 мая на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.

При грозе усиление ветра порывами 14 -19 метров в секунду.

Отмечается, что непогода сохранится и днем 7 мая.

Ранее сообщалось, что 7 мая в Рязанской области может выпасть месячная норма осадков.