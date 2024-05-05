В Госдуме заявили, что освобождение Очеретино в ДНР разрезает оборону ВСУ

Освобождение села дает возможность наступать дальше на два направления.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что освобождение Очеретино в ДНР разрезает оборону ВСУ. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, освобождение села дает возможность наступать дальше на два направления.

«Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретино теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области», — сказал Журавлев.

Он отметил, что в Очеретино сходились два фланга укреплений армии ВСУ, а само село было важным логистическим центром для обоих группировок, через который шло их снабжение.

Также, по словам Журавлева, Очеретино находится на возвышении, с которого можно контролировать все находящиеся вокруг районы.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ «наверняка попытается контратаковать», и главная задача на данный момент — закрепиться в Очеретино.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные освободили Очеретино в ДНР.