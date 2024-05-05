Российские военные освободили Очеретино в ДНР
Также российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское ДНР.
ВС России освободили поселок Очеретино. Об этом в воскресенье, 5 мая,
По данным ведомства, группировка войск «Центр» полностью освободила населенный пункт Очеретино в ДНР.
Также ВС России улучшили положение и поразили формирования 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское ДНР.