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Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с опросами
Опросы стали механизмом для сбора психологического портрета жертвы. Одним из таких методов является отправка ссылок на опросы с обещанием вознаграждения за их прохождение.

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с опросами. Об этом сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев в воскресенье, 5 мая.

Опросы, по его словам, стали механизмом для сбора психологического портрета жертвы. С помощью него злоумышленники получают нужную информацию.

Как отметил юрист, один из методов мошенничества — отправка ссылок на опросы с обещанием вознаграждения за их прохождение.

«Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов могут привести взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале «Госуслуги», — рассказал Соловьев.

Он добавил, что в результате от имени человека отправят просьбы о переводе денег, а на «Госуслугах» оформят справку 2НДФЛ, по которой возьмут микрозаймы. Платить за них, по словам юриста, придется потерпевшему.

Ранее полиция предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих работу в интернете.