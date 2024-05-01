Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих работу в интернете

Рязанцев предупредили о том, что в мессенджерах дистанционные мошенники стали все чаще рассылать предложения о высоких заработках за простую работу. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанской полиции.

Рязанцев предупредили о том, что в мессенджерах дистанционные мошенники стали все чаще рассылать предложения о высоких заработках за простую работу. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанской полиции.

Например, злоумышленники предлагают оценить какие-либо отели при помощи одобрительных значков, бронировать номера за свой счет, обещая возврат денег с высокими процентами.

Подобные попытки получить легкий доход опасны, предупреждают правоохранители. Мошенники просят реквизиты карты, на которую нужно «переводить» деньги, а также присылают ссылку для регистрации у работодателя. При переходе по ней человек предоставит доступ в свой аккаунт на портале госуслуг или в мобильный банк.

«Помните: предложение высокой зарплаты за примитивную и не требующую специальной квалификации работу — признак того, что вас хотят обмануть», — предостерегли в полиции.