Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Iron Bee Bar впервые с сольным концертом выступит рэпер Unki.

В театре драмы пройдет спектакль-променад «Дух театра».

Театр кукол покажет спектакли для юных рязанцев «Гуси-лебеди» и «Теремок». А ТРЦ «М5 Молл» устроит детский интерактивный праздник «Шоколадная фабрика».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».