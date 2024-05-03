Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Iron Bee Bar впервые с сольным концертом выступит рэпер Unki.
В театре драмы пройдет спектакль-променад «Дух театра».
Театр кукол покажет спектакли для юных рязанцев «Гуси-лебеди» и «Теремок». А ТРЦ «М5 Молл» устроит детский интерактивный праздник «Шоколадная фабрика».
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