Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки
Депутат напомнила, что за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет.
Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Ольгу Занко.
Она напомнила, что за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет.
Чиновница отметила, что для штрафов за порчу ленточки важен мотив.
«Если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют», — отметила Занко.
Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент.