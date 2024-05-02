Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Депутат напомнила, что за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет.

Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Ольгу Занко.

Она напомнила, что за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет.

Чиновница отметила, что для штрафов за порчу ленточки важен мотив.

«Если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют», — отметила Занко.

Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент.