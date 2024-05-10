Павел Малков вручил курсантам и офицерам училища ВДВ памятные знаки «Участнику парада на Красной площади»

Павел Малков вручил курсантам и офицерам десантного училища памятные знаки «Участнику парада на Красной площади». Об этом сообщает региональное правительство.

Торжественная встреча прошла на площади Победы в Рязани.

Губернатор поздравил курсантов и офицеров с Днем Великой Победы, отметив, что подвиг фронтовиков в памяти народа остается вечным.

«Участие в параде на Красной площади — большая честь и ответственность. Такое право дается только лучшим военнослужащим и курсантам. Мы все смотрели на вас и гордились. Во всем мире знают, что Рязань — столица ВДВ», — сказал Малков.

Отмечается, что в параде приняли участие курсанты Рязанского училища ВДВ первого и второго курсов, а также офицеры вуза, из них 70 участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, — всего более 400 человек.

Кроме того, за проявленное мужество и отвагу при выполнении задач в зоне СВО ряд военнослужащих отмечен государственными наградами Министерства обороны РФ: орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отвагу» и другими.

Павел Малков также принял участие в народных гуляниях, которые прошли в Соборном парке Рязанского кремля.

Глава региона посетил интерактивную партизанскую деревню, созданную рязанскими поисковиками, где были представлены реальные предметы быта и настоящее оружие времен войны, ознакомился с выставкой, посвященной военным корреспондентам.

Губернатор пообщался с представителями волонтерских объединений, участвующих в работе по поддержке бойцов СВО, представителями Комитета семей воинов Отечества.

Он подчеркнул, что такое большое количество участников народных гуляний еще раз подчеркивает единение рязанцев и готовность совместно справляться с любыми трудностями.