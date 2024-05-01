Судимый за убийство старожиловец уклонился от административного надзора

Полицейские привлекут к уголовной ответственности старожиловца за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские привлекут к уголовной ответственности старожиловца за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Участковый уполномоченный в ходе проверки соблюдения административных ограничений установил, что 43-летний житель села Столпцы Старожиловского района в апреле не единожды самовольно оставлял место жительства и тем самым уклонялся от административного надзора. Мужчину ранее судили за убийство.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об уклонении от административного надзора или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.