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Путин: Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов
Президент также подчеркнул, что есть все основания полагать что главной целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России.

Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент также подчеркнул, что есть все основания полагать что главной целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России.

Напомним, теракт произошел 22 марта. Число погибших во время теракта составило 145 человек. Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.