В Курской области при обстреле ВСУ погибла женщина

Украинские военные обстреляли село Козино Рыльского района. Пострадали две местные жительницы. Одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в районную больницу.

В Курской области при обстреле ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные обстреляли село Козино Рыльского района. Пострадали две местные жительницы. Одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в районную больницу.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Он добавил, что в селе проводят подомовой обход для выяснения последствий атаки.

Ранее Украина ударила по Крыму ракетами ATACMS. Позже жителей Крыма попросили не трогать упавшие боеприпасы после атаки.

В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS.