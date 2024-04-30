В Курской области при обстреле ВСУ погибла женщина
Украинские военные обстреляли село Козино Рыльского района. Пострадали две местные жительницы. Одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в районную больницу.
В Курской области при обстреле ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные обстреляли село Козино Рыльского района. Пострадали две местные жительницы. Одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в районную больницу.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Он добавил, что в селе проводят подомовой обход для выяснения последствий атаки.
Ранее Украина ударила по Крыму ракетами ATACMS. Позже жителей Крыма попросили не трогать упавшие боеприпасы после атаки.
В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS.