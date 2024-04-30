Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS

Также силы противовоздушной обороны уничтожили 10 БПЛА Украины и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА Украины и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

Напомним, Украина ударила по Крыму ракетами ATACMS. Позже жителей Крыма попросили не трогать упавшие боеприпасы после атаки ракет ATACMS.