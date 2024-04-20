В Рязани дерево рухнуло на газовую трубу
В Рязани в пятницу, 19 апреля, на Куйбышевском шоссе, 34, от порывов ветра рухнуло дерево. Об этом сообщила РЗН. инфо подписчица.
В Рязани в пятницу, 19 апреля, на Куйбышевском шоссе, 34, от порывов ветра рухнуло дерево. Об этом сообщила РЗН. инфо подписчица.
«Между домами от сильного ветра упало сгнившее дерево и погнуло газовую трубу. И всем службам по барабану, ленточку кто-то привязал, и все», — написала рязанка.
По ее словам, это уже второе упавшее дерево в этом дворе за полгода.