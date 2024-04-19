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В Ряжском районе остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в среду, 17 апреля, примерно в 18:30, на улице Советской Армии в селе Дегтяное.

В Ряжском районе остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в среду, 17 апреля, примерно в 18:30, на улице Советской Армии в селе Дегтяное.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ-3302. Выяснилось, что мужчина не вписан в полис ОСАГО. При общении у 39-летнего водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Тестер показал 1,550 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.