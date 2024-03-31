Появилось видео с места крупного пожара в Рязани на улице Лесопарковой
На кадрах видно, что огнем охвачена вся кровля жилого дома.
Появилось видео с места крупного пожара в Рязани. На кадрах видно, что огнем охвачена кровля жилого дома на улице Лесопарковой, 46.
По данным МЧС, в 18.31 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном дома на улице Лесопарковая.
Площадь пожара — 300 квадратных метров. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.
Подробности уточняются.