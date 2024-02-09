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Капитальный ремонт протекающей крыши в центре Рязани запланировали на 2029 год
В доме было два текущих ремонта крыши в 2022 и 2023 годах.

Рязанская госжилинспекция рассказала, что капитальный ремонт протекающей крыши на улице Горького, 15 запланировали на 2029-2031 годы. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве в пятницу, 9 февраля.

В госжилинспекции отметили, что в начале февраля через систему «Инцидент-менеджер» им поступило 16 сообщений о протекающей крыше в доме № 15 на улице Горького. В жалобах было указано, что крыша течет на протяжении трех лет. По словам рязанцев, управляющая организация «ЖЭУ № 21» никак не реагирует. Однако организовать проверку инцидента госжилинспекция сможет только после личного обращения жителей дома в организацию.

Ведомство выяснило, что в доме было два текущих ремонта крыши в 2022 и 2023 годах. Частично кровлю ремонтировали в четвертом подъезде и над машинным отделением лифта.

«Так как кровля имеет значительные повреждения, должного эффекта текущий ремонт не дает. Самой действенной мерой устранения протечек крыши будет капитальный ремонт кровли. Он запланирован на 2029-2031 года», — отметили в госжилинспекции.

В ведомстве также посоветовали попытаться провести капремонт дома раньше сроков. Для этого, по словам госжилинспекции, жильцам надо принять решение отремонтировать здание за «счет собственных средств». Как написали в ведомстве, потраченные деньги могут быть учтены в счет дальнейших взносов на капитальный ремонт.

Напомним, рязанцы сообщили о протекающей крыше в доме № 15 на улице Горького. По словам жителей, ремонта, обещанного в 2023 году, так и не было.