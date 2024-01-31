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Рязанцы пожаловались на протекающую крышу дома на улице Горького

Жители Рязани пожаловались на худую крышу на улице Горького, 15. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП Рязань».

Жители отмечают, что крыша течет уже не первый год. Ремонт обещали сделать в 2023 году, однако его так и не было."Неоднократные обращения с жалобами в ЖЭУ 21 и ЖилИнспекцию не дали никаких результатов. Жил Инспекция после проверки, и составления акта о затоплении квартир официально ответила письмом, что ремонт крыши будет произведен в 2023 году, но его так и не было. Руководство ЖЭУ 21 не принимает телефонные звонки с номеров жильцов дома. На телефонные звонки с других номеров отвечает, что «вы к квартире не имеете отношения, жалобу принимать не будем». Акты о затоплении, которые по закону должны предоставлять в течение 12 часов с момента затопления, приходят подписывать через три недели, причем звонить и напоминать нужно каждый день", — рассказали жильцы.