Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к региональным ГТРК

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к российским региональным телерадиокомпаниям. Об этом 8 февраля написала «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор незамедлительно потребовал от администрации американского видеохостинга восстановить доступ к YouTube-каналам, принадлежащим ВГТРК. Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы и являются актом цензуры», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что YouTube без объяснения причин заблокировал более 40 региональных каналов ГТРК, в том числе рязанский филиал.