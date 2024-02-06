YouTube удалил канал «ГТРК Ока» без объяснения причин

И других региональных гостелерадиокомпаний России.

YouTube удалил каналы региональных ГТРК без объяснения причин. На страницах отображается надпись: «Этот канал недоступен».

Одновременно были заблокированы каналы региональных гостелерадиокомпаний России — более 40 каналов ГТРК. Причина, по которой их решили удалить, неизвестна.

Помимо Рязани, недоступны каналы следующих городов: Белгорода, Ростова, Брянска, Петербурга, Читы, Мурманска, Томска, Перми, Пскова и Вологды.