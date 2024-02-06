Малков представил нового зампреда правительства по соцсфере Наталью Суворову
До этого она занимала должность министра труда и социальной защиты населения региона.
Малков представил нового зампреда правительства по соцсфере Наталью Суворову. Об этом
Во вторник, 6 февраля, на заседании регионального Кабмина Павел Малков представил нового зампреда правительства Рязанской области — Наталью Суворову.
«Валентин Иванович Завалев оставил должность зампреда Правительства по состоянию здоровья. Зампредом по социальной сфере назначена Наталья Валентиновна. Она очень серьезно зарекомендовала себя на предыдущей должности. Успехов вам в работе и удачи», — сказал Павел Малков.
До этого Наталья Суворова занимала должность министра труда и социальной защиты населения региона.