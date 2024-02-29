Рязанская область примет участие в пилотном проекте по реконструкции памятников культурного наследия

В пилотном проекте по долгосрочной поддержке в реконструкции памятников примут участие 5 регионов: Забайкалье, Рязанская, Новгородская, Смоленская, Тверская области.

Рязанская область примет участие в пилотном проекте по реконструкции памятников культурного наследия. Об это рассказал Владимир Путин во время поселения Федеральному посланию.

По его словам, в 2024 году в пилотном проекте по долгосрочной поддержке в реконструкции памятников примут участие 5 регионов: Забайкалье, Рязанская, Новгородская, Смоленская, Тверская области.

«Нужно сформировать долгосрочную программу создания культурных объектов культурного наследия России. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных организаций, которые смогут оказывать поддержку в сохранении памятников», -сказал он.

Проект планируют принять на 20 лет.