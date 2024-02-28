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В лидеры российского рейтинга по антидопинговой политике вошла Рязанская область

В России будут развивать антидопинговой политики на региональных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Рязанской области.

Одной из приоритетных задач РУСАДА и Минспорта РФ является развитие антидопинговой политики на региональном уровне. Практически в каждом субъекте РФ утвержден специалист ответственный за антидопинговое обеспечение, который играет ключевую роль в координации и реализации антидопинговых программ региона.

На протяжении шести лет РУСАДА ведет рейтинг регионов, который наглядно демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в каждом субъекте РФ.

В 2023 году, по сравнению с 2022, в лидеры рейтинга вышли еще семь регионов, в том числе и Рязанская область.

Лидеры рейтинга:

  • Курганская область;
  • Москва;
  • Новосибирская область;
  • Республика Чувашия;
  • Рязанская область;
  • Самарская область;
  • Свердловская область.

Таким образом 24 региона РФ заняли первое место в рейтинге по итогам 2023 года, набрав максимальные 100 баллов.