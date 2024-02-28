Послание Путина покажут на уличных экранах страны

В России 29 февраля послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию покажут на больших уличных экранах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора имиджевой рекламы МАЕР.

«Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляцию смогут увидеть более 15,2 млн человек. Основные заявления главы государства будут транслировать 2 и 3 марта, чтобы охватить как можно больше людей.

«Всего за четыре дня мы охватим 20 млн россиян и получим более 999,3 млн визуальных контактов с аудиторией», — рассказал владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.