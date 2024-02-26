Подрядчик второй раз за год отремонтирует испорченную дорогу на мосту в Пронске

Подрядчик отремонтирует испорченную дорогу на мосту через реку Проня, недавно построенную за 336 миллионов рублей. Об этом РЗН. Инфо рассказали в областном минтрансе.
Как рассказали в минтрансе, по гарантийным обязательствам подрядчик уже заделал выбоины в асфальте на подъезде к мосту со стороны улицы Нижне-Архангельской.
«При наступлении благоприятных погодных условий ремонт поврежденных участков покрытия будет выполнен методом устройства «карт» [прим. ред. ямочный ремонт]", — отметили в минтрансе.
Также в ведомстве добавили, что все работы будут выполняться в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядчика. Согласно сайту госзакупок ремонт моста стоил 336 миллионов 595 тысяч 759 рублей и закончился в ноябре 2023 года.
Напомним, недавно рязанцы сообщили, что на отремонтированном мосту через Проню испортился асфальт.