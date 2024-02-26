Подрядчик второй раз за год отремонтирует испорченную дорогу на мосту в Пронске

Как рассказали в минтрансе, по гарантийным обязательствам подрядчик уже заделал выбоины в асфальте на подъезде к мосту со стороны улицы Нижне-Архангельской.