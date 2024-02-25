Водителей предупредили об изменениях в ОСАГО с начала марта

Со 2 марта россияне смогут покупать полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

Со 2 марта россияне смогут покупать полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

Он пояснил, что в первую очередь такие полисы будут удобны для тех, кто изначально не планирует пользоваться автомобилем длительно. Например, при покупке машины для перепродажи, использовании для выставок и фестивалей, аренде на непродолжительное время, поездок на дачу.

По новым правилам у краткосрочных полисов ОСАГО срок начала действия страховой защиты будет отложенным — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком. Это нужно, чтобы исключить мошенничество с оформлением полиса сразу после ДТП, подчеркнул эксперт.

При этом стоимость короткого полиса не может превышать цену годового, подытожил Шарков.