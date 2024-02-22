В рязанских школах намерены ввести уроки по половому воспитанию

Их хотят ввести, «чтобы сохранить здоровье будущих матерей и отцов».

В рязанских школах могут ввести уроки по половому воспитанию. Об этом изданию « КП Рязань » рассказал глава регионального минздрава Александр Пшенников.

По его словам, в современном обществе крайне редко сексуальный дебют случается в браке, а срок вступления в брак сдвигается к 30 годам.

«До этого возраста количество половых партнеров может быть внушительным. А вирусные инфекции, передающиеся половым путем, как правило „немые“ и протекают бессимптомно», — заявил Пшенников.

Он добавил, что хронические половые заболевания могут привести к бесплодию.

«Чтобы сохранить здоровье будущих матерей и отцов, губернатор уже поставил задачу перед министерством образования разработать программу по половому воспитанию школьников», — добавил министр.