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В Рязани задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионерки 300 тысяч
Следователь возбудили уголовное дело.

В Рязани задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионерки 300 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 72-летней рязанке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее родственница совершила ДТП с пострадавшими. Якобы для «решения вопроса» требовались 300 тысяч. Пенсионерка передала наличные молодому человеку, который приехал за деньгами. Позже она связалась с родственницей и выяснила, что с ней все в порядке.

Выяснилось, чо курьером оказался 19-летний житель столицы. Он неожиданно оплатил задолженность по кредиту, хотя ранее жаловался на безденежность. Полицейские проверили эти сведения и выяснили, что он причастен к пособничеству дистанционным мошенникам. Его задержали.

По предварительной информации, он по заданию кураторов забрал у обманутой пенсионерки деньги и перевел их на банковский счет в зарубежный колл-центр, оставив себе процент.

Следователь возбудили уголовное дело.