Скончался режиссер советских мультфильмов Владимир Самсонов

21 февраля умер режиссер советских мультфильмов Владимир Самсонов в возрасте 87 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

Капков рассказал, что Самсонов болел последние 20 лет, пережил операцию по удалению опухоли. Уже четыре года назад режиссер перестал куда-либо выходить. Даже не поднимался на второй этаж своего дома.

Самсонов был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Режиссер был первым, кто применил редкую технику — живопись на стекле.

Самсонов срежиссировал мультфильмы «Старая игрушка», «Мы с Джеком», «Здесь могут водиться тигры». Он также был автором заставки к телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», которая использовалась в 1986—1994 годах.