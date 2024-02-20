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В Рязани заключили мировое соглашение по делу с изображением героев мультфильмов
Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство.

В Рязани Арбитражный суд рассмотрел иски ООО «Студия анимационного кино «Мельница», АО Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к индивидуальному предпринимателю из Рязанской области. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство.

«Ответчик [предприниматель] признает факт нарушения и правомерность требования о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности», — говорится в постановлении суда.

Как указано в документах, предприниматель выплатит компаниям по 10 тысяч компенсации, а также судебные издержки в сумме 17 тысяч 360 рублей.

В случае неисполнения ответчиком условий мирового соглашения предприниматель обязуется выплатить «Мельнице» штраф в размере полной суммы исковых требований — 50 тысяч рублей и судебных расходов в размере 10 тысяч 180 рублей, а «Союзмультфильму» — 50 тысяч рублей компенсации и семь тысяч 180 рублей судебных расходов.

В документах также указано, что определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» требовала с рязанской предпринимательницы компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за использование изображения «Чебурашки», а ООО Студия анимационного кино «Мельница» — 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на изображение персонажей «Вупсень и Пупсень».

Фото: кадр из мультсериала «Лунтик».