Синоптики рассказали, какую погоду ждать летом в Центральной России

Дефицит осадков составит не более десяти процентов.

В Центральной России лето будет на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. Об этом заявили в центре погоды «Фобос», пишет НТВ.

Дефицит осадков составит не более десяти процентов (засушливые периоды придутся на начало и конец летнего периода).

В целом лето будет умеренно жарким и немного засушливым, резюмировали специалисты, подчеркнув, что для Москвы среднее нормальное значение температуры воздуха составляет плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 — ночью.