Думы Рязанской и Херсонской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания.

Рязанская областная дума подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Херсонского парламента.

Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания. Документ подписали председатели региональных парламентов Аркадий Фомин и Татьяна Томилина. Отмечается, что совместная работа позволит ускорить интеграцию Херсонской области в законодательное поле России, поспособствует развитию социальных институтов и налаживанию мирной жизни.

Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин отметил тесное взаимодействие Рязанской и Херсонской областей. Так, рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Рязанские военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.

Депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, помогут коллегам в этой работе.

«Мы готовы делиться накопленным опытом в вопросах организации местного самоуправления, социального законодательства, бюджетной и налоговой политики, совершенствования методов парламентского контроля. Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Главная цель и задача для нас — это победа и развитие Херсонской области как субъекта Российской Федерации вместе со всей страной», — рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В ответ глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила коллег за теплый прием. «Я очень трепетно принимаю помощь Рязанской области. И в такой торжественный момент моей жизни и жизни Херсонской области я вам обещаю: мы вас не подведем!» — отметила Томилина.