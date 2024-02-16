Нынешняя зима в России стала самой снежной за последние десятилетия

Сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Нынешняя зима в России стала самой снежной за последние десятилетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанда.

Отмечается, что нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало.

По его словам, частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — подчеркнул он.