Нынешняя зима в России стала самой снежной за последние десятилетия
Сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Нынешняя зима в России стала самой снежной за последние десятилетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанда.
Отмечается, что нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало.
По его словам, частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы.
«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — подчеркнул он.