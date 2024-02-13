В Подмосковье погиб мужчина после падения на него наледи с крыши жилого дома

В Московской области погиб мужчина, на которого упал кусок льда с крыши дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе подмосковного СК.

Мужчина ремонтировал кровлю многоэтажки на 1-м Советском переулке. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба. Он погиб на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ).