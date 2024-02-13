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Уголовное дело против руководителей рязанского предприятия, на котором пострадал мужчина, направили в суд
В январе 2023 года обвиняемые отправили неподготовленный персонал для выполнения работ на ленточном конвейере, не оборудованном защитными ограждениями, что привело к травматической ампутации части левой руки одного из работников.

Уголовное дело против руководителей рязанского предприятия, на котором пострадал мужчина, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя бетонного производства предприятия и ее заместителя, обвиняемых в нарушении правил охраны труда.

По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемые отправили неподготовленный персонал для выполнения работ на ленточном конвейере, не оборудованном защитными ограждениями, что привело к травматической ампутации части левой руки одного из работников.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.