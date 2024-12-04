В Госдуме предложили ввести аналог полиса ОСАГО для доставщиков

Предложение появилось в связи с увеличением числа ДТП с участием курьеров.

В Госдуме предложили ввести аналог полиса ОСАГО для доставщиков, которые передвигаются пешком, на велосипедах или мопедах. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат обратил внимание на рост числа ДТП, в которых виновниками оказываются доставщики. При этом получить с них компенсацию пострадавшим в инцидентах в рамках гражданско-правовых отношений практически невозможно.

«Дело в том, что у курьеров, которые передвигаются на автомобилях, полис страхования автогражданской ответственности обязан быть по закону. А вот его аналогов для тех, кто ездит на велосипедах или мопедах или передвигается пешком, не существует. По моему мнению, такой аналог должен появиться обязательно», — отметил парламентарий.