Регионы под контролем ФАС начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ

В Федеральной антимонопольной службе выразили готовность рассмотреть возможность установления долгосрочных тарифов на ЖКХ.

Регионы под контролем ФАС начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ. Об этом в среду, 23 октября, пишет ФАС.

В ведомстве готовы рассмотреть заявки об установлении долгосрочных тарифов на ЖКХ, они могут быть зафиксированы на три года и более.

Главы субъектов направляют в ФАС предложения об изменении тарифов ЖКХ на согласование с учетом мер поддержки граждан, а также для обеспечения обновления и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

«По каждому региону устанавливается свой индекс платы населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов», — говорится в сообщении.

Также ФАС проверяет обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае нарушения выдаются предписания.

«За период 2023—2024 гг. по результатам 129 контрольных мероприятий ведомство выявило 43,5 млрд необоснованных расходов», — отмечается в сообщении.