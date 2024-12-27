Жители пяти рязанских улиц остались без горячей воды

Также без горячей воды остались школы № 59, № 72 и детские сады № 25, № 117, № 125, № 131, № 150.

Жители пяти рязанских улиц остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба теплосетей.

В пятницу, 27 декабря, без ресурса остались жители следующих адресов:

улица Новоселов, дома №№ 13, 15, 15к.1, 17, 17к.2, 19, 19к.1;

переулок Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 5, 5к.1, 7, 7к.1, 9, 19/9, 21;

Касимовское шоссе, дома №№ 36, 36к.1, 36к.2, 38, 38к.1, 40, 40к.1, 40к.2, 44, 44к.1;

улица Тимакова, дома №№ 6к.1, 6к.2, 8к.1, 30, 30к.1, 34;

улица Зубковой дома №№ 12, 14, 16/36, 17, 17 к.1, 17к.2, 19, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 20; 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 20к.5, 20к.6;

Также без горячей воды остались школы № 59, № 72 и детские сады № 25, № 117, № 125, № 131, № 150.

Отмечается, что отключение связано с низким давлением холодной воды со стороны «Водоканала». Время восстановления рабочего давления устанавливается.