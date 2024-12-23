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Расследование теракта на ж/д путях и атаки на аэродром под Рязанью завершено
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики*, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали агентству, что обвинение в окончательной редакции почти не изменилось.

«Следствие по уголовному делу Руслана Сидики* окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — отметил собеседник агентства.

Как указано в публикации, материалы дела Сидики* содержат около 40 томов. Сидики частично признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Вместе с тем он отказался от того, что ему вменили прохождение обучения терроризму. По словам Сидики*, «всеми навыками он обладал задолго до задержания, так как увлекался электроникой, коптерами и мог сам изготовить взрывное устройство».

Адвокат обвиняемого подтвердил ТАСС завершение расследования уголовного дела в отношении своего доверителя, но от комментариев отказался дальнейших.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете по ссылке.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов