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Жители сообщили о критическом дефиците врачей в Клепиковском районе
Местная жительница рассказала о критическом дефиците врачей в Алексеевском сельском поселении Клепиковского района. По ее словам, сейчас в районе работает один педиатр.

Местная жительница рассказала о критическом дефиците врачей в Алексеевском сельском поселении Клепиковского района. Об этом она сообщила в редакцию РЗН. инфо в воскресенье, 22 декабря.

По словам женщины, в Клепиковском районе работает один педиатр. В конце лета, как отметила собеседница, в Алексеевском сельском поселении сократили медсестру, которая круглосуточно помогала жителям.

«В районе сложился критический дефицит врачей: работает всего один педиатр. На всю обширную территорию на линии работает только одна устаревшая машина скорой помощи типа „буханка“, которая не всегда доезжает до нас.

Вопреки интересам жителей местная администрация допустила реорганизацию врачебной амбулатории в ФАП, который теперь должен обслуживать 12 поселений», — сказала женщина.

Она добавила, что недавно «буханка» застряла в луже, тракторист полдня пытался ее достать.