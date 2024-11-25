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В Рязанской области дом затопило птичьим пометом из-за задержек в ремонте крыши
В поселке Авангард Чучковского района водой с птичьим пометом затопило многоквартирный дом из-за задержек в ремонте крыши.

В поселке Авангард Чучковского района водой с птичьим пометом затопило многоквартирный дом из-за задержек в ремонте крыши. Об этом РЗН. Инфо сообщил местный житель.

На фото и видео можно увидеть разобранную крышу, подтеки на стенах и потолке, на подоконнике у жителя стоят ведра, в которые активно капает вода.

Мужчина отметил, что дом на улице Центральной № 14 — многоквартирный. В нем проживают пять семей, в том числе люди с инвалидностью. Ремонт крыши начали в конце октября, но так и не закончили. Из-за осадков в квартиры начала литься вода по стенам.

«На крыше метровый слой птичьего помета. Его частично убрали рабочие, но не весь. Заливает квартиры водой с соответствующим запахом», — отметил рязанец.

В фонде капремонта местному жителю ответили, что передали информацию и с ответом вернутся завтра.

Рязанец отметил, что направил обращения также в прокуратуру и Роспотребнадзор.