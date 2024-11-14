Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube

Заявление прозвучало во время встречи народного артиста РФ Карена Шахназаров и президента в Кремле.

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube. Об этом сказал глава «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1».

Заявление прозвучало во время встречи народного артиста РФ и президента в Кремле.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Он выслушал и сказал: „Я разберусь, я посмотрю“», — пересказал Шахназаров.