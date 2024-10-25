Рязанцы сообщили о частом грохоте в небе
По их словам, в Кальном и Песочне в течение часа были слышны десятки глухих хлопков. Звуки повторяются с периодичность в несколько минут.
Рязанцы сообщили о частом грохоте в небе. В пятницу, 25 октября, в редакцию РЗН. Инфо обратились сразу несколько читателей с соответствующим сообщением.
По их словам, в Кальном и Песочне в течение часа были слышны десятки глухих хлопков. Звуки повторяются с периодичность в несколько минут.
Официальная информация уточняется.