Рязанцы сообщили о частом грохоте в небе

По их словам, в Кальном и Песочне в течение часа были слышны десятки глухих хлопков. Звуки повторяются с периодичность в несколько минут.

Рязанцы сообщили о частом грохоте в небе. В пятницу, 25 октября, в редакцию РЗН. Инфо обратились сразу несколько читателей с соответствующим сообщением.

По их словам, в Кальном и Песочне в течение часа были слышны десятки глухих хлопков. Звуки повторяются с периодичность в несколько минут.

Официальная информация уточняется.