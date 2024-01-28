В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина
Атака произошла 28 января на окраине села Колотиловка Краснояружского района. ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Атака произошла 28 января на окраине села Колотиловка Краснояружского района. ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе.
В результате взрыва пострадал рабочий. Его госпитализировали. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.