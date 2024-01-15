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ТАСС: житель Рязанской области, арестованный за подрыв железной дороги, готовился совершить еще один теракт
По словам руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Руслан Сидики планировал террористический акт в Дашках.

Житель Рязанской области Руслан Сидики, арестованный за подрыв железной дороги, готовился совершить еще один теракт. Об этом сообщило ТАСС.

«Было установлено, что уже после теракта на железной дороге [в Рязанской области] Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — сказал в интервью агентству руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

По словам главы ведомства, следователи изъяли все компоненты, которые задержанный использовал для изготовления взрывных устройств. В настоящее время уголовное дело передали для дальнейшего расследования в СК России.

Напомним, теракт на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

В начале декабря арестовали подозреваемого в подрыве Руслана Сидики. Позже следователи установили его причастность к попытке атаки на военный аэродром Дягилево. Отмечается, что Сидики действовал по заданию военной разведки Украины.