В Рязани администратор сауны выгнала посетителей, не дав дождаться им такси в помещении

Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря.

В Рязани администратор сауны выгнала посетителей, не дав дождаться им такси в помещении. Об этом рязанка рассказала РЗН.Инфо.

Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря.

«В сауне „Саванна“ отвратительное отношение администратора (при входе сидит). После посещения мы с мокрыми волосами вызвали такси и хотели подождать, но она сказала что „здесь не вокзал, идите отсюда“», — сообщила девушка.