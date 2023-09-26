УЕФА допустил до международных соревнований сборные России до 17 лет

Исполком УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена», — заявили в организации. При этом отмечается, что матчи российских команд пройдут без флага и гимна страны.

Напомним, ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнований 28 февраля 2022 года. Причина — ситуация на Украине.