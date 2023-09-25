Полицейские выявили трех нелегальных мигрантов в Рязани

В Рязани 24 сентября сотрудники полиции обнаружили трех нелегальных мигрантов и одного легального, который нарушил ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В 18:50 жители пожаловались на шумную компанию на Московском шоссе. На место приехали правоохранители и увидели граждан одной из стран Средней Азии, которые приехали на заработки в Рязань. Полицейские выявили, что трое из них находятся в России нелегально.

Кроме этого, один из мигрантов был за рулем автомобиля с неоформленной страховкой ОСАГО. Вскоре стало известно, что водитель был лишен прав и вовремя не сделал водительские права.

На нарушителей составили административные протоколы, которые в ближайшее время рассмотрят в суде.