В Госдуме предложили провести мобилизацию среди безработных

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил провести мобилизацию среди безработных. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, одна из главных проблем — тунеядство.

«Трутнями сидят на бирже труда. Мне говорят: „Давайте, мобилизацию проведем!“. Давайте, на бирже труда все стоят безработные. Кто мешает?», — заявил Гурулев.

Отмечается, что по данным Росстата, в России по итогам 2022 года насчитывалось 2,95 млн безработных в возрасте от 15 лет.