В семи районах Рязанской области на дорогах установят светильники за 121,3 миллиона рублей
В семи районах Рязанской области установят светильники на автомобильных дорогах за 121,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Дирекция дорог Рязанской области выделила 121 млн 376 тысяч 899 рублей. Подрядчик проведет освещение в Ермишинский, Кадомский, Кораблинский, Пронский, Рязанский, Шацкий и Шиловский районы. Согласно проекту, светильники появятся:
- на автомобильной дороге «Акулово — Старожилово — Пронск»;
- в населенных пунктах Кипчаково, Княжое, Красная Поляна, Ибердский на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов — Ибердский — граница района в Кораблинском районе»;
- в селе Кипчаково на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» подъезд: Кипчаково в Кораблинском районе;
- в Быковской Степи на автомобильной дороге «Княжое — Быковская Степь — Ключ» в Кораблинском районе;
- в Кораблине на автомобильной дороге «Пехлец — Кораблино — Скопин»;
- в Пустотине и Хмелевом на автомобильной дороге «Пустотино — Хмелевое — Кирилловка» в Кораблинском районе;
- в Газопроводе на автомобильной дороге «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» в Кораблинском районе;
- в Пустотине на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов — Троица — Пустотино — Нижняя Ищередь» подъезд: Октябрь в Кораблинском районе;
- в Дядькове на автомобильной дороге «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово»;
- в Юште на автомобильной дороге «Шилово — Юшта — Санское — Погори» в Шиловском районе;
- в Савватьме от автодороги «Восход — Ермишь» подъезд: Савватьма в Ермишинском районе;
- в Восходе на автомобильной дороге «Сасово — Восход — Кадом» в Кадомском районе;
- в Польное Конобеево, Лесное Конобеево, Завидное, Желанное, Кермись на автомобильной дороге «Польное Конобеево — Завидное — Кермись» в Шацком районе.
Работы планируют выполнить до 15 декабря.