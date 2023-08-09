Кабмин не поддержал проект о снижении цен на ОСАГО для российских автомобилей

Кабмин не поддержал проект о снижении цен на ОСАГО для российских автомобилей. Об этом сообщает ТАСС .

По данным издания, комиссия правительства РФ не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, который предлагал снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России.

В правительстве пояснили, что установление базовых тарифов и коэффициентов для страхования, а также их применение страховыми компаниями для расчета страховых премий по ОСАГО, регулируется Центральным банком согласно действующему законодательству.