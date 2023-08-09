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Кабмин не поддержал проект о снижении цен на ОСАГО для российских автомобилей

Кабмин не поддержал проект о снижении цен на ОСАГО для российских автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, комиссия правительства РФ не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, который предлагал снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России.

В правительстве пояснили, что установление базовых тарифов и коэффициентов для страхования, а также их применение страховыми компаниями для расчета страховых премий по ОСАГО, регулируется Центральным банком согласно действующему законодательству.